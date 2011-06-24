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В Ленобласти погиб ребенок, засунувший отвертку в розетку
Сегодня, 10:54
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В Ленобласти погиб ребенок, засунувший отвертку в розетку

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Малыш скончался в больнице.

В Бокситогорском районе Ленобласти годовалый малыш погиб от удара током. Инцидент произошел в Пикалево. 

По информации источника Piter.tv, 17 мая мальчик, находясь на кухне, взял отвертку и засунул ее в розетку. Ребенок получил электротравму. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. 

Установлено, что ребенок воспитывался в полной и благополучной семье. Мать работает транспортировщиком в Пикалёвском глиноземном заводе, отец — начальник участка ремонтной службы АО "ТВСЗ".

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 13-летний подросток сломал ногу, упав с мотоцикла.

Фото: Pexels

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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