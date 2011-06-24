В Ленобласти погиб ребенок, засунувший отвертку в розетку

Малыш скончался в больнице.

В Бокситогорском районе Ленобласти годовалый малыш погиб от удара током. Инцидент произошел в Пикалево.

По информации источника Piter.tv, 17 мая мальчик, находясь на кухне, взял отвертку и засунул ее в розетку. Ребенок получил электротравму. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

Установлено, что ребенок воспитывался в полной и благополучной семье. Мать работает транспортировщиком в Пикалёвском глиноземном заводе, отец — начальник участка ремонтной службы АО "ТВСЗ".

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.

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