Участковый заплатит 5 500 рублей за избиение задержанного петербуржца

В результате суд назначил наказание Иванову в виде штрафа в 30 000 рублей. С учетом содержания под домашним арестом, наказание считается отбытым.

В пятницу, 8 июля, Фрунзенский суд Петербурга огласил приговор в отношении участкового Олега Иванова. Страж порядка обвиняется в превышении должностных полномочий.

Установлено, что инцидент произошел 23 мая прошлого года в отделе полиции. Задержанный мужчина вел себя агрессивно и аморально, нецензурно выражался, самовольно покидал комнату по разбору. Тогда участковый Иванов, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, ударил задержанного ногой по ноге, рукой по корпусу и головой в лицо. Затем повалил его на скамейку, об которую задержанный ударился. Иванов вину признал.

Кроме этого, обвинение полагало, что двумя годами ранее в апреле Иванов по вызову в магазине "Пятерочка" задержал двух добровольцев общественной организации. Они совершили "контрольную закупку" алкоголя, который был продан несовершеннолетнему.

Иванов вину не признал. Он заявил, что не обнаружил в магазине несовершеннолетнего, а также знал, что в период карантина подобные проверки запрещены. Граждан было двое, он - один. После доставления в отдел с добровольцами провели профилактическую беседу и отпустили. Суд оправдал Иванова по эпизоду с добровольцами за отсутствием состава, признав право на реабилитацию.

В результате суд назначил наказание Иванову в виде штрафа в 30 000 рублей. С учетом содержания под домашним арестом, наказание считается отбытым. Также, суд взыскал с Иванова в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в 5 500 рублей.

Ранее мы писали, что петербургского участкового обвиняют в получении систематических взяток. Полицейский в свою очередь закрывал глаза на нарушения миграционного законодательства и не привлекал взяткодателя и его работников к административной ответственности.

Фото: Piter.tv