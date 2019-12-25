В петербургском СИЗО педофил назвал имя еще одной своей жертвы

В октябре 2020 года он совершил в отношении 15-летнего подростка развратные действия и насильственные действия сексуального характера.

Петербуржец, обвиняемый в педофилии, признался в еще одном противоправном эпизоде в отношении несовершеннолетнего подростка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В декабре прошлого года стало известно, что 37-летний педофил-рецидивист К. 15 ноября в период с 13:00 до 16:00 и 29 ноября в период с 13:40 до 16:05 совершал половые сношения с 13-летним П. на заднем сиденье своего автомобиля Nissan X-Trail

Следователем СО по Московскому району 10 декабря 2020 года было возбуждено уголовное дело по ст. 134 ч. 6 УК РФ.

В ходе расследования данного уголовного дела, 1 марта, в условиях СИЗО от К. получена явка с повинной о том, что в октябре 2020 в социальной сети "Вконтакте" он познакомился с 15-летним С. Он с ним позже встретился в районе ТРЦ "Мега Дыбенко", где совершил в отношении него развратные действия и насильственные действия сексуального характера. По данному факту следователем 17 марта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135, ч. 2 ст. 134 УК РФ.

Педофил уже был судим по аналогичным статьям, он провел в колонии строго режима 10 лет.

Фото: Piter.tv