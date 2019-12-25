В Петербурге предъявлено обвинение педофилу, совратившему школьника в машине

По данным следствия, 15 и 29 ноября около одного из домов по Витебскому проспекту подозреваемый занимался сексом с учеником 7-го класса.

Следственный отдел Московского района возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего педофила-рецидивиста за секс с 13-летним мальчиком. Об этом сообщила пресс-служба Следкома РФ по Петербургу.

По данным следствия, 15 и 29 ноября около одного из домов по Витебскому проспекту подозреваемый занимался сексом с учеником 7-го класса на заднем сидении автомобиля. С подростком он познакомился в социальной сети.

Решается вопрос об аресте обвиняемого. Проводится проверка на его причастность к аналогичным преступлениям. Мужчина уже был осужден на 10 лет за аналогичное преступление.

Фото: Piter.tv