У молдавских городов появились побратимы в Ленобласти

Гатчина и Шлиссельбург официально стали братскими городами для Кишинева и Оргеева.

Соглашение об установлении дружеских побратимских связей было подписано в Таврическом дворце в завершение дней Молдовы в Санкт-Петербурге. Добрая традиция заключения таких связей способствует укреплению не только федеральных, но и региональных отношений, развивая сотрудничество в области экономики, культуры и спорта. Договор о совместных действиях в торговой, научной и культурной сфере власти Петербурга и руководство Кишинева заключили на срок до 2024 года.

Ранее городом-побратимом Кишинева, например, уже становился Воронеж.

Торжественные мероприятия в рамках празднования дней Молдовы в Петербурге состоялись в честь тридцать первой годовщины государственного флага и гимна республики.

Гатчина была официально наделена статусом столицы Ленобласти на заседании Заксобрания 24 марта 2021 года.

Фото: 47channel