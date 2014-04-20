У молдавских городов появились побратимы в Ленобласти

Соглашение об установлении дружеских побратимских связей было подписано в Таврическом дворце в завершение дней Молдовы в Санкт-Петербурге. Добрая традиция заключения таких связей способствует укреплению не только федеральных, но и региональных отношений, развивая сотрудничество в области экономики, культуры и спорта. Договор о совместных действиях в торговой, научной и культурной сфере власти Петербурга и руководство Кишинева заключили на срок до 2024 года.
Ранее городом-побратимом Кишинева, например, уже становился Воронеж.
Торжественные мероприятия в рамках празднования дней Молдовы в Петербурге состоялись в честь тридцать первой годовщины государственного флага и гимна республики.
Гатчина была официально наделена статусом столицы Ленобласти на заседании Заксобрания 24 марта 2021 года.
Фото: 47channel
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