Пассажир ударил ножом водителя маршрутки в Горелово

Пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением живота в состоянии средней тяжести.

В Горелово агрессивный пассажир поссорился с водителем маршрутки и ударил его ножом. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В воскресенье, 28 марта, в 8:00 в полицию поступило сообщение о том, что напротив дома № 188 по улице Коммунаров в Горелово пассажир ударил ножом водителя маршрутки и скрылся. Позже сотрудники полиции выяснили, что инцидент произошел на Волхонском шоссе. Между водителем и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого пострадал водитель. Пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением живота в состоянии средней тяжести.

Правоохранители согласно приметам составили ориентировку на преступника и направили её в отделы полиции. Возбуждено уголовное дело.

На 12-й Красноармейской незнакомец азиатской внешности перерезал мужчине горло бутылкой. Пострадавшего увезли в больницу от дома №8 на 12-й Красноармейской улице в тяжелом состоянии. У него диагностировали резаную рану боковой поверхности шеи без повреждений магистральных сосудов.

Видео: Piter.tv