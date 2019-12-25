На 12-й Красноармейской незнакомец азиатской внешности перерезал мужчине горло бутылкой

Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 28 марта в полицию Петербурга поступила телефонограмма из НИИ Скорой помощи. Медики рассказали о госпитализации мужчины, у которого перерезано горло. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего увезли в больницу от дома №8 на 12-й Красноармейской улице в тяжелом состоянии. У него диагностировали резаную рану боковой поверхности шеи без повреждений магистральных сосудов.

Оказалось, что на мужчину напал незнакомец азиатской внешности 18-20 лет и перерезал горло бутылкой. Преступник был одет в черный кожаный пиджак и синие джинсы, на шее с двух сторон набиты татуировки.

В настоящий момент проводится проверка по факту случившегося. Видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует.

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