Житель Чебоксар ударил собутыльника ножом во время ссоры в квартире на Кораблестроителей

Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии с колото-резаными ранами живота.

В воскресенье, 28 марта, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Мариинской больницы. Медики рассказали о госпитализации 42-летнего жителя Удмуртской республики с колото-резаными ранами живота в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчину увезли в больницу из квартиры в доме 32/1 на улице Кораблестроителей. Оказалось, что он получил ножевое ранение во время драки с собутыльником, 46-летним жителем Чебоксар.

После распития спиртных напитков между мужчинами вспыхнула ссора. Потерпевший получил проникающее колото-резаное ранение в живот. Нападавшего также госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной теменной области, переломом костей носа, закрытым переломом 6-7 ребер слева, резаной раной правой кисти. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Нападавшего задержали и поместили в изолятор временного содержания.

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Фото: Piter.TV