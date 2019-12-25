Ударивший ножом мужчину в Купчино скрылся, пересев из авто Ford в Lada

Пострадал мужчина 1983 года рождения, его госпитализировали в больницу.

Появились подробности нападения с ножом на СТО в Купчино. Об этом рассказали 15 мая в tg-канале "Дорожный инспектор".

Напомним, конфликт произошел накануне на Южном шоссе. Пострадал мужчина 1983 года рождения, его госпитализировали в больницу с колото-резаным ранением живота и множественными ранениями толстой кишки. Был введен план "Перехват", в результате которого обнаружили автомобиль Ford Transit. На указанной машине скрылся нападавший, однако злоумышленник 1989 года рождения пересел на Lada Granta (м883ах15) и уехал.

Водителя авто разыскивают. Если заметите машину Lada, позвоните по телефону 112.

Ранее мы сообщили о том, что нападение на журналистку на улице Грибакиных обернулось уголовным делом. Задержанный схватил стажера за одежду, начал выталкивать из подъезда и ударил в лицо.

Фото: Piter.TV