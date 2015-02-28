  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нападение на журналистку на улице Грибакиных обернулось уголовным делом
Сегодня, 15:56
38
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Нападение на журналистку на улице Грибакиных обернулось уголовным делом

0 0

Злоумышленник схватил стажера за одежду, начал выталкивать из подъезда и ударил в лицо.

Полицейские проводят проверку по факту нападения на стажера СМИ в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

К правоохранителям Невского района 11 мая обратилась 19-летняя журналистка. По словам девушки, во время выполнения редакционного задания в доме 2 по улице Грибакиных на нее напал неизвестный мужчина. Злоумышленник схватил стажера за одежду, начал выталкивать из подъезда и ударил в лицо. 

На месте задержали 56-летнего местного жителя, он доставлен в отдел. От пострадавшей принято заявление. 

Кроме того, организована доследственная проверка по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом). 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение, улица грибакиных
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии