Нападение на журналистку на улице Грибакиных обернулось уголовным делом

Злоумышленник схватил стажера за одежду, начал выталкивать из подъезда и ударил в лицо.

Полицейские проводят проверку по факту нападения на стажера СМИ в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К правоохранителям Невского района 11 мая обратилась 19-летняя журналистка. По словам девушки, во время выполнения редакционного задания в доме 2 по улице Грибакиных на нее напал неизвестный мужчина. Злоумышленник схватил стажера за одежду, начал выталкивать из подъезда и ударил в лицо.

На месте задержали 56-летнего местного жителя, он доставлен в отдел. От пострадавшей принято заявление.

Кроме того, организована доследственная проверка по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом).

Фото: Piter.TV