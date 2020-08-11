Возле СТО на Южном шоссе произошла поножовщина

Пострадавшего госпитализировали в больницу с серьезным ножевым ранением брюшной полости.

Во Фрунзенском районе Петербурга произошла поножовщина. Злоумышленник задержан полицией, сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор".

Инцидент случился возле СТО на Южном шоссе утром 14 мая. С места скрылась машина Ford, в рамках плана "Перехват" правоохранители поймали водителя на пересечении Бухарестской улицы и проспекта Славы.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с серьезным ножевым ранением брюшной полости. Все обстоятельства и детали происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что задержаны мигранты, порезавшие соотечественников в Янино. Поводом для драки послужили случайная фраза и неприязненный взгляд прохожего. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Фото: Piter.TV