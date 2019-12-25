Житель Выборга ударил мужчину ножом в ходе конфликта на Рубежной

Врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое.

Правоохранители задержали подозреваемого в ножевом конфликте у продуктового магазина в Выборге. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию из больницы 13 мая поступил звонок о том, что к ним с ранением в тяжелом состоянии был доставлен 34-летний мужчина. По словам пострадавшего, 11 мая на Рубежной улице у него случилась ссоры с прохожим, в ходе которой последний ударил его ножом.

Накануне вечером возле дома по улице Данилова задержали 26-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что ударивший ножом мужчину в Купчино скрылся, пересев из авто Ford в машину Lada. Пострадал петербуржец 1983 года рождения, его госпитализировали в больницу.

Фото: Piter.TV