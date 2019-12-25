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В посёлке Шушары в ходе стрельбы у местного кафе пострадал мужчина
Сегодня, 15:01
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kraratau27

В посёлке Шушары в ходе стрельбы у местного кафе пострадал мужчина

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Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

В посёлке Шушары Пушкинского района в ходе стрельбы у местного кафе пострадал мужчина, передаёт пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в воскресенье, 28 марта. 

Вечером 26 марта у кафе на Поселковой улице между гостями заведения завязалась драка, в ходе которой началась стрельба. Известно, что посетители кафе покинули заведение до прибытия полиции, а пострадавший был госпитализирован. Позже, в субботу, 27 марта, в полицию поступило сообщение из больницы, в которой находился пострадавший. Ему диагностировали огнестрельное ранение брюшной области и левого бедра в состоянии средней тяжести. 

На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают участников инцидента, а также возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Ранее мы писали, что в Приморском районе полиция задержала мужчину, стрелявшего с балкона из охотничьего ружья. 

Фото:  Piter.tv

 

Теги: пушкинский район, стрельба, шушары
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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