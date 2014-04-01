В Приморском районе полиция задержала мужчину, стрелявшего с балкона из охотничьего ружья

У мужчины изъяли шесть патронов и 46 гильз.

В Приморском районе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который стрелял с балкона своей квартиры из охотничьего ружья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в воскресенье, 28 марта.

В субботу, 27 марта, в полицию поступило сообщение о стрельбе на Парашютной улице. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего мужчину. Который, как выяснилось, из хулиганистых побуждений стрелял с балкона из охотничьего ружья.

Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции, также у мужчины изъяли шесть патронов и 46 гильз. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что стрельба в лицо пенсионерке на улице Дыбенко привела к уголовному делу.

Фото: Piter.tv