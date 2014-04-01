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В Приморском районе полиция задержала мужчину, стрелявшего с балкона из охотничьего ружья
Сегодня, 14:33
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kraratau27

В Приморском районе полиция задержала мужчину, стрелявшего с балкона из охотничьего ружья

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У мужчины изъяли шесть патронов и 46 гильз.

В Приморском районе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который стрелял с балкона своей квартиры из охотничьего ружья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в воскресенье, 28 марта. 

В субботу, 27 марта, в полицию поступило сообщение о стрельбе на Парашютной улице. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего мужчину. Который, как выяснилось, из хулиганистых побуждений стрелял с балкона из охотничьего ружья. 

Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции, также у мужчины изъяли шесть патронов и 46 гильз. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы писали, что стрельба в лицо пенсионерке на улице Дыбенко привела к уголовному делу. 

Фото: Piter.tv

Теги: приморский район, стрельба
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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