Стрельба в лицо пенсионерке на улице Дыбенко привела к уголовному делу

Против стрелявшей завели дело по статье “Хулиганство”.

В Петербурге, 21 марта, возбудили уголовное дело против женщины, стрелявшей в пенсионерку около метро "Улица Дыбенко". Об этом рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, конфликт между 30-летней женщиной и 65-летней пенсионеркой произошел 26 февраля на автобусной остановке. Причина ссоры неизвестна. После словесной перепалки молодая женщина достала пневматический пистолет и ударила им пенсионерку по голове. Затем несколько раз выстрелила в лицо.

В состоянии средней тяжести потерпевшую госпитализировали. Против стрелявшей завели уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее Piter.tv писал, что против мамы мальчика, который упал с 7 этажа, возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.tv