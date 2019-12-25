Против мамы мальчика, который упал с 7 этажа, возбудили уголовное дело

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Падение шестилетнего мальчика из окна седьмого этажа дома № 45/2 на Мебельной улице стало двойной трагедией для мамы ребенка - против женщины возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Об этом сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах.

Ранее, 16 марта, ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Мальчик скончался на месте. Его 30-летняя мать в это время была в магазине.

Известно, что мама погибшего малыша приехала вместе с двумя детьми в Петербург три месяца назад, отец несовершеннолетних остался в Екатеринбурге.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Piter.tv сообщили, что школьника на самокате сбила машина с номерами Смольного.

Фото: Piter.tv