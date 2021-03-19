Школьника на самокате сбила машина с номерами "Смольного"

Инцидент произошел 18 марта на Васильевском острове.

В четверг, 18 марта, на углу 16-ой линии и Среднего проспекта Васильевского острова школьник на самокате попал под колеса автомобиля. Как стало известно Piter.TV днем позже, мальчика сбил автомобиль с номерами Смольного.

Инцидент произошел около 8.20, за рулем "Ауди", принадлежащего СПб ГБАУ "Смольнинское", находился 56-летний водитель. Мальчик в этот момент пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, однако полиция пока не выяснила, на какой сигнал светофора поехал 11-летний школьник. Мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести в детскую больницу, медики диагностировали у ребенка закрытые переломы костей правой стопы.

Ранее у "Военмеха" произошла авария с участием такси.

Видео: Piter.TV