На углу 16-ой линии и Среднего проспекта В.О машина сбила ребенка на самокате

Серьезных травм ребенок не получил.

В первой половине дня в четверг, 18 марта, на углу 16-ой линии и Среднего проспекта Васильевского острова произошла авария, сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах, которые попали в редакцию Piter.TV, видно, что ребенок ехал на самокате в тот момент, когда его сбила машина. Из-за расположения камеры сам момент аварии не зафиксирован. Однако из информации источников следует, что пострадавший получил ушибы мягких тканей и не получил серьезных травм.

Ранее мы писали, что суд продлил арест обвиняемому в нападении на сотрудника ГИБДД на митинге в Петербурге.

Видео: Piter.TV