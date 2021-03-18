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На углу 16-ой линии и Среднего проспекта В.О машина сбила ребенка на самокате

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Серьезных травм ребенок не получил.

В первой половине дня в четверг, 18 марта, на углу 16-ой линии и Среднего проспекта Васильевского острова произошла авария, сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах, которые попали в редакцию Piter.TV, видно, что ребенок ехал на самокате в тот момент, когда его сбила машина. Из-за расположения камеры сам момент аварии не зафиксирован. Однако из информации источников следует, что пострадавший получил ушибы мягких тканей и не получил серьезных травм. 

Ранее мы писали, что суд продлил арест обвиняемому в нападении на сотрудника ГИБДД на митинге в Петербурге.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Картина дня, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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