Суд продлил арест обвиняемому в нападении на сотрудника ГИБДД на митинге в Петербурге

На протестной акции 23 января мужчина ударил двух полицейских.

Октябрьский районный суд Петербурга продлил меру пресечения Николаю Девятому, который обвиняется в избиении полицейского. Он останется под стражей до 21 апреля 2021, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, 23 января во время протестной акции на Сенатской площади мужчина разбросал по проезжей части металлические ограждения, установленные на тротуаре. Тем самым он вызвал помехи для движения транспорта. На действия Девятого обратил внимание сотрудник ГИБДД, он начал ставить ограждения на место. В этот момент обвиняемый выбил ног из его рук ограждения, чем принес ему физическую боль. На этом Николай Девятый не остановился. Он нанес сотруднику полиции удар кулаком по лицу, отчего тот упал на асфальт.

За нарушителем погнался другой полицейский. Он тоже получил удар он петербуржца.

Девятый признает свою вину и против продления ареста не возражал.

Накануне стало известно о том, что в Петербурге рассматривают первое уголовное дело об избиении полицейских после протестных акций. Обвиняемый несколько раз толкнул полицейских.

Видео: Piter.TV