В Петербурге рассматривают первое уголовное дело об избиении полицейских после протестных акций

Под стражей мужчина проведет ближайшие полгода.

Мужчина, ударивший полицейских на протестной акции 23 января в Петербурге, останется под стражей до 11 сентября 2021 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербургу.

Андрею Ломову продлили меру пресечения. Первое судебное заседание состоится 23 марта. Оно начнется в 15:00. Дело поступило с ходатайством о рассмотрении в особом порядке. В пресс-службе отметили, что это первое дело, поступившее в суд Петербурга по статье о применении насилия в отношении полицейских по итогам протестных акций в поддержку Алексея Навального в этом году.

Подсудимый несколько раз толкнул полицейских на Невском проспекте. Вреда здоровью правоохранителей он не нанес.

Ране в региональном ГУ МВД заявили о том, что не хотели бы задержаний на митингах.

Фото: Piter.TV