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В Петербурге рассматривают первое уголовное дело об избиении полицейских после протестных акций
Сегодня, 14:15
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nadezhda_sib

В Петербурге рассматривают первое уголовное дело об избиении полицейских после протестных акций

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Под стражей мужчина проведет ближайшие полгода.

Мужчина, ударивший полицейских на протестной акции 23 января в Петербурге, останется под стражей до 11 сентября 2021 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербургу.

Андрею Ломову продлили меру пресечения. Первое судебное заседание состоится 23 марта. Оно начнется в 15:00. Дело поступило с ходатайством о рассмотрении в особом порядке. В пресс-службе отметили, что это первое дело, поступившее в суд Петербурга по статье о применении насилия в отношении полицейских по итогам протестных акций в поддержку Алексея Навального в этом году. 

Подсудимый несколько раз толкнул полицейских на Невском проспекте. Вреда здоровью правоохранителей он не нанес.

Ране в региональном ГУ МВД заявили о том, что не хотели бы задержаний на митингах. 

Фото: Piter.TV

Теги: применение насилия в отношении представителя власти, протестные акции, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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