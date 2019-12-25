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В региональном ГУ МВД заявили о том, что не хотели бы задержаний на митингах
Сегодня, 12:27
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В региональном ГУ МВД заявили о том, что не хотели бы задержаний на митингах

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Для этого мероприятия должны проходить законным образом.

Заместитель начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Баранов заявил о том, что полиции хотелось бы, чтобы все мероприятия проходили законным образом и без задержаний. Об этом он сказал в Мариинском дворце 17-го марта.

Также Баранов поблагодарил депутата Бориса Вишневского за организацию акции памяти Бориса Немцова. Мероприятие прошло без задержаний. 

Напомним, на протестных акциях, которые прошли в Петербурге в январе и феврале, было задержано более тысячи граждан. 

Сегодня представитель полиции отчитывается о деятельности ведомства за 2020 год. Ранее он рассказал о том, что в прошлом году произошло 16 преступлений экстремистской направленности.

Фото: Piter.TV

Теги: задержания, полиция, протестная акция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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