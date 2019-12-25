В Петербурге за год совершили 16 преступлений экстремистской направленности

Почти все преступления удалось раскрыть.

За 2020 год в Петербурге было совершено 16 преступлений экстремистской направленности. Об этом на заседании в Законодательном собрании сообщил заместитель начальника главы ГУ МВД по Петербургу и области Дмитрий Баранов. Он выступил с ежегодным докладом, который должен был представить глава региональной полиции Роман Плугин.

15 из 16 преступлений были раскрыты. Преступления, которые могли быть совершены на фоне конфликта между Арменией и Азербайджаном, удалось быстро пресечь. Представители одной диаспоры призывали к насилию в отношении другой стороны. По данным фактам возбудили два уголовных дела за возбуждение ненависти либо вражды.

Вячеслав Макаров поблагодарил полицию за "то благополучие, которое есть в Петербурге". Отдельную благодарность он выразил за "киберпространство", которое сейчас стало "пространством политического браконьерства".

Фото: Piter.TV