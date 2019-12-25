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Начальник ГУ МВД Петербурга Плугин отчитается перед парламентом 17 марта
Сегодня, 14:34
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Начальник ГУ МВД Петербурга Плугин отчитается перед парламентом 17 марта

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Плугин появится на трибуне в 11:00.

Начальник ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин отчитается о деятельности подразделений полиции и территориальных органов МВД на следующем заседании в Законодательном собрании. Оно пройдет 17-го марта. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Выступление назначено на 11:00. 

В 2020-м году Роману Плугину присвоили звание генерал-лейтенанта полиции. В прошлом году задать вопросы начальнику полиции смогли только пять депутатов "Единой России". После этого время вышло, и спикер ЗакСа объявил перерыв. 

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб 

Теги: закс петербурга, начальник мвд петербурга, роман плугин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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