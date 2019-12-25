Вопросы главе полиции города смогли задать только члены "ЕР".

Оппозиционным депутатам не дали задать вопросы начальнику полиции Петербурга. Об этом сообщили в "Интерфаксе". Большинство парламентариев не поддержали инициативу продлить заседание, посвященное вопросам и ответам. После отчета Романа Плугина ему смогли задать вопросы только пять представителей из "ЕР". Затем Вячеслав Макаров попрощался с представителем полиции и объявил перерыв.

По мнению Резника, Макаров повел себя некорректно, так как регламент не обязывает депутатов объявлять перерыв ровно в 12 часов. По его мнению, спикер старался оградить Плугина от неудобных вопросов.

Фракция" ЕР" ведёт себя как неразумные дети, ограждая от вопросов Плугина, просто быстро записываясь. Это не первый раз, но впервые так выпукло и очевидно прокомментировал спикер

В частности, оппозиция надеялась узнать информацию о майских и ноябрьских задержаниях, а также фальсификациях на выборах. Борис Вишневский также назвал мероприятие "организационным жульничеством".

Ранее в Петербурге наградили полицейских, спасших тонущего человека из канала Грибоедова.

Фото: Piter.tv