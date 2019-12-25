Плугин рассказал о борьбе с фейковыми аккаунтами каршеринга

Глава полиции Петербурга и области выступил сегодня в Мариинском дворце.

Глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин выступил с отчетом перед депутатами Законодательного собрания, где рассказал о деятельности подразделений полиции. В частности, в своем выступлении Плугин отметил, что в городе за последние месяцы – всплеск нарушений, связанных с использованием фальшивых аккаунтов каршеринга, которых было выявлено более 20.

На вопрос парламентариев о планах ГУ МВД по борьбе с этой тенденцией и другими ее побочными эффектами Плугин ответил, что работа по "расколдованию" лиц, использующих данную систему и сам механизм ведется и это скоро получится завершить.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге наградили представителей туристической полиции, которые на выходных спасли мужчину от утопления. Пострадавший оказался в канале Грибоедова, но его смогли вытащить общими усилиями. Начальник ГУ МВД по региону Роман Плугин лично поблагодарил Дмитрия Зайцева, который бросился в воду за мужчиной.

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