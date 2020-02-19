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В Петербурге наградили полицейских, спасших тонущего человека из канала Грибоедова

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Троим полицейским вручили премии за самоотверженность.

В Петербурге наградили представителей туристической полиции, которые на выходных спасли мужчину от утопления. Пострадавший оказался в канале Грибоедова, но его смогли вытащить общими усилиями. Начальник ГУ МВД по региону Роман Плугин лично поблагодарил Дмитрия Зайцева, который бросился в воду за мужчиной. Ему вручили 40 тысяч рублей за самоотверженность и проявленную смелость. 

Глава ведомства также отметил работу коллег Зайцева - сержантов Олега Луцюка и Василия Воронина. Они получили по 20 тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что лейтенант туристической полиции рассказал, как спасал петербуржца, упавшего в канал.

Фото:ГУ МВД

Видео: YouTube/
 

Теги: канал грибоедова, мвд
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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