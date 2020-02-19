В Петербурге наградили полицейских, спасших тонущего человека из канала Грибоедова

Троим полицейским вручили премии за самоотверженность.

В Петербурге наградили представителей туристической полиции, которые на выходных спасли мужчину от утопления. Пострадавший оказался в канале Грибоедова, но его смогли вытащить общими усилиями. Начальник ГУ МВД по региону Роман Плугин лично поблагодарил Дмитрия Зайцева, который бросился в воду за мужчиной. Ему вручили 40 тысяч рублей за самоотверженность и проявленную смелость.

Глава ведомства также отметил работу коллег Зайцева - сержантов Олега Луцюка и Василия Воронина. Они получили по 20 тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что лейтенант туристической полиции рассказал, как спасал петербуржца, упавшего в канал.

Фото:ГУ МВД

Видео: YouTube/

