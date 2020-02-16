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Появилось видео того, как полицейские спасали упавшего в канал Грибоедова мужчину

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Сотруднику полиции пришлось прыгнуть вслед за утопающим.

Очевидцы поделились видео, на котором мужчина шёл мимо моста около Спаса на Крови и внезапно решил прыгнуть с него в воду, после чего стал тонуть.

Сотрудники полиции сразу же бросились ему на помощь. Один из них спустился на воду спасать мужчину. Оставшиеся у моста протянули вниз лестницу и трос. С их помощью полицейскому удалось вытащить мужчину из воды.

Напомним, что инцидент произошёл сегодня, 16 февраля. Мужчина с переохлаждением госпитализирован в Мариинскую больницу.

Ранее мы сообщили, что мужчина провалился под лёд на набережной канала Грибоедова.

Видео: youtube.com/pixtaridze

Теги: каналгрибоедова, лед, полиция, спасает
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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