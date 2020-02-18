Лейтенант туристической полиции рассказал, как спасал петербуржца, упавшего в канал

Дмитрий Зайцев поделился историей того, как ему удалось помочь петербуржцу выбраться из воды.

Лейтенант туристической полиции рассказал "Фонтанке.ру", как спасал петербуржца, упавшего в канал. Героем дня стал Дмитрий Зайцев, который смог вытащить молодого человека из заледеневшей воды около Спаса-на-крови. О представителе порядка известно, что ему 29 лет, а также, что он служит инспектором специальной роты ППС. Днем 16 февраля полицейский спрыгнул с Ново-Конюшенного моста, чтобы спасти человека.

Дмитрий добавил, что оказался в центре города благодаря Крестному ходу. Внезапно он услышал крики о помощи. У места падения человека в воду уже собралась толпа. Он незамедлительно прыгнул к тонущему. В это время его друзья побежали искать веревку.

Зайцев рассказал, что во время спасательной операции пострадавший не проронил ни слова. Он не паниковал и не пытался размахивать руками. Дмитрию удалось подплыть к нему и взять за руку. Когда полицейского и пострадавшего подняли на набережную, то их рассадили по разным машинам.

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Фото и видео: Youtube.com/pixtaridze