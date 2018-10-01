Мужчина плыл по Неве и пел песню "Солнышко мое, вставай"

Молодого человека заметили напротив 18 дома по Английской набережной.

Утром в пятницу, 5 июля, горожане заметили в реке Неве человека. Парень плыл с невозмутимым видом по волнам и громко напевал песню певицы Марины Хлебниковой. Об этом очевидцы сообщили в группе ДТП и ЧП.

Молодого человека заметили напротив 18 дома по Английской набережной. В каком он был состоянии, не известно, но плыл хорошо, не тонул, еще и петь успевал.

Солнышко мое, вставай.

Однако, вскоре к месту прибыли спасатели и забрали юношу на борт.

Также 5 июля пара любовников выпала из окна 9-го этажа на Солидарности во время секса.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП