Пара любовников выпала из окна 9-го этажа на Солидарности во время секса

Девушка погибла, мужчина самостоятельно ушел с места происшествия. Также из окна каким-то образом выпали швабра и телевизор.

Минувшей ночью, 5 июля, около полуночи в полицию обратилась женщина, проживающая в доме на проспекте Солидарности. Она рассказала, что в доме с 9 этажа выпали телевизор, швабра и мужчина с женщиной. Об этом СМИ сообщили в правоохранительных органах.

На место прибыли сотрудники полиции. Они обнаружили труп девушки 25-30 лет. На ней были красные спортивные штаны и светлая рубашка. Рядом лежали швабра и телевизор. Мужчины на месте не было.

По предварительной информации, в квартире дома № 10/2 по проспекту Солидарности отдыхала компания из четырех мужчин и одной женщины. Все распивали алкоголь. В какой-то момент один из мужчин решил уединиться с женщиной и заняться сексом на подоконнике. После этого они выпали из окна девятого этажа. Мужчина не получил серьезных травм и ушел оттуда сам. Правоохранители выясняют личность мужчины.

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