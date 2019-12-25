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На Мытнинской двухлетний мальчик выпал из окна
Сегодня, 9:09
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На Мытнинской двухлетний мальчик выпал из окна

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Он облокотился на москитную сетку.

В Петроградском районе Петербурга маленький ребёнок получил травмы при падении из окна 3 этажа. Об этом стало известно Piter.tv.

Двухлетнего мальчика доставили в больницу поздно вечером. У него диагностировали закрытую-черепно-мозговую травму, ушиб мозга, переломы, травму живота, разрыв селезёнки. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

По предварительным данным, мальчик выпал из окна 3-го этажа дома на Мытнинской улице, облокотившись на москитную сетку.

Ранее в Кировске 4-летний мальчик оперся на москитную сетку и выпал из окна.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)

Теги: выпал из окна, дети, мытнинская, падение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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