В Кировске 4-летний мальчик оперся на москитную сетку и выпал из окна

Мальчик находится в медицинском учреждении, где ему оказывается медицинская помощь.

В Кировском районе Ленобласти следователи устанавливают обстоятельства получения травм малолетним ребёнком. Об этом сообщили в СУ СК России по Ленинградской области.

По данным следствия, 3 июня 2024 года в Кировске 4-летний ребёнок по недосмотру взрослых взобрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры, расположенной на 1 этаже. В результате падения ребенок получил травмы.

Мальчик находится в медицинском учреждении, где ему оказывается медицинская помощь.

Следственное управление СК России по Ленинградской области обращается к родителям с просьбой не оставлять детей одних даже на короткое время. В целях безопасности детей родителям необходимо предусмотреть на окнах специальные замки.

Ранее в Киришах из окна 4 этажа выпал полуторагодовалый мальчик.

Фото: Piter.tv