Пожарный из Иркутска спас больного раком маленького петербуржца

Известно, что мужчина является почетным донором России.

Иркутский пожарный Никита Кобызев стал дoнором костного мозга для маленького петербуржца, который ведет борьбу с раком крови. Об этом сообщили в Телеграм-канале управления МЧС России по Иркутской области.

Известно, что мужчина является почетным донором России. Спасатель был награжден знаком регионального Союза машиностроителей России II степени более чем за 100 донаций крови.

Ранее на Piter.tv: в ходе весенней молодежной донорской акции в Петербурге удалось собрать 388 литров крови.

Фото: Телеграм / МЧС_38 информирует