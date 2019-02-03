В ходе весенней молодежной донорской акции в Петербурге удалось собрать 388 литров крови

Участие в мероприятии приняли более 800 жителей города.

Петербуржцы сдали 388 литров крови в ходе молодежной донорской акции, которая проходила с 18 по 22 апреля. Участие в мероприятии, приуроченном к Национальному дню донора, приняли 862 человека. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы сегодня, 23 апреля.

Как отметили в правительстве города на Неве, соврeменное донорское движение "омолаживается". Все чаще кровь приходят сдавать студенты и работающая молодежь. Медики считают, что донорство мотивирует население вести здоровый образ жизни, ведь для помощи другим людям, участии в акции необходимо иметь крепкий иммунитет.

Ранее на Piter.tv: за сутки коронавирус обнаружили у 603 петербуржцев.

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