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За сутки коронавирус обнаружили у 603 петербуржцев
Сегодня, 12:09
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За сутки коронавирус обнаружили у 603 петербуржцев

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Победить болезнь смогли еще 892 человека.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 603 жителей Петербурга. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 23 апреля.

В больницу с положительным тестом на коронавирус доставили 131 пациента. Не справились с инфекцией 9 человек. Вылечиться удалось 892 петербуржцам.

Отметим, что Петербург стал антилидером по суточному количеству заболевших. Вторую строчку в рейтинге заняла Москва, где недуг обнаружили у 603 человек. В Подмосковье заразились коронавирусом 407 жителей. 

В Ленобласти за последние сутки положительный ПЦР-тест получили 109 человек. Еще 27 жителей попали в больницу. Вылечиться смогли 112 ленинградцев. 

Ранее на Piter.tv: подъем заболеваемости COVID-19 в Петербурге ожидают после майских праздников.

Фото: Piter.tv

Теги: борьба с ковид, коронавирус, суточное число заболевших, суточное число летальных исходов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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