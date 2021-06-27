За сутки коронавирус обнаружили у 603 петербуржцев

Победить болезнь смогли еще 892 человека.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 603 жителей Петербурга. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 23 апреля.

В больницу с положительным тестом на коронавирус доставили 131 пациента. Не справились с инфекцией 9 человек. Вылечиться удалось 892 петербуржцам.

Отметим, что Петербург стал антилидером по суточному количеству заболевших. Вторую строчку в рейтинге заняла Москва, где недуг обнаружили у 603 человек. В Подмосковье заразились коронавирусом 407 жителей.

В Ленобласти за последние сутки положительный ПЦР-тест получили 109 человек. Еще 27 жителей попали в больницу. Вылечиться смогли 112 ленинградцев.

Ранее на Piter.tv: подъем заболеваемости COVID-19 в Петербурге ожидают после майских праздников.

Фото: Piter.tv