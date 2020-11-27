Подъем заболеваемости COVID-19 в Петербурге ожидают после майских праздников

В 2021 году волна начала набирать обороты тоже после праздников.

Заболеваемость коронавирусом может пойти вверх после майских праздников. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сказала начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

На данный момент ситуация стабилизировалась, но есть риск новой волны. На данный момент преобладают штаммы "омикрон" и "стелс-омикрон". Катаева напомнила, что в прошлом году подъем начался как раз после майских праздников.

Петербуржцам напомнили, что сейчас благоприятное время для того, чтобы сделать прививку против коронавируса. На данный момент в городе вакцинировались 3 млн 247 тысяч человек.

Фото: Piter.tv