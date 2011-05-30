Водитель автобуса из Петербурга стал донором крови более 50 раз

Фаррух Солиев регулярно сдает кровь и участвует в волонтерском движении, продолжая семейную традицию помощи людям.

В Санкт-Петербурге водитель пассажирского автобуса №145 Фаррух Солиев более 50 раз сдал кровь и стал почетным донором России и Санкт-Петербурга. Помимо работы в транспортной сфере, он активно занимается волонтерством и участвует в донорском движении.

Фарруху Солиеву 39 лет. Он вырос в семье, где донорство считалось важной частью жизни. Его отец Аюбджон Солиев, имеющий педагогическое образование и опыт работы спортивным судьей, также является почетным донором Таджикистана. Именно он с детства прививал сыновьям понимание значимости помощи людям через сдачу крови, пишет Петербургский Дневник.

Семья переехала в Санкт-Петербург из Таджикистана, где Солиев получил профессию водителя и устроился работать в "Пассажиравтотранс". Несмотря на занятость, он регулярно находит время для донорства, которое считает одним из главных дел в своей жизни наряду со спортом и волонтерской деятельностью.

Впервые он сдал кровь в 2014 году на Городской станции переливания крови и с тех пор делает это на постоянной основе. Свое участие в донорском движении он объясняет не материальной выгодой, а желанием помогать людям. По его словам, он хорошо запомнил, что донорская кровь требуется каждые несколько секунд, а одна донация может спасти до трех человек.

Помимо сдачи крови, Солиев участвует в работе волонтерской команды, помогая привлекать новых доноров. Он считает важным вовлекать в это движение как можно больше людей. По его примеру донором стал и его старший брат Манучехр, который уже имеет около 20 донаций. Фаррух Солиев также прошел процедуру типирования и вошел в Национальный регистр доноров костного мозга. Он подчеркивает, что намерен продолжать сдавать кровь безвозмездно, пока позволяет здоровье.

