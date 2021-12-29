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В больнице Кузбасса пациенты пролежали полтора часа рядом с трупом мужчины

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Они накрыли тело одеялом и ждали, пока его заберут в морг.

В больнице Кемеровской области пациенты пролежали более часа рядом с погибшим от рака мужчиной. Об этом сообщает сетевое издание "Кузбасс.Онлайн", ссылаясь на главного врача медицинского учреждения Алишера Баховудинова.

В одной из палат терапевтического отделения больницы города Междуреченска умер больной раком крови мужчина. Пациенты накрыли тело одеялом, после чего стали ждать медиков. Однако последние прибыли только через полтора часа и увезли тело в морг.

По факту произошедшего была организована служебная проверка. По словам Баховудинова, он лично поговорил с автором видео, которое было опубликовано в интернете, а также принес извинения в связи с инцидентом.

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Видео: Telegram/Mash

Теги: кемеровская область, кузбасс, рак крови, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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