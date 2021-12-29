В Липецке пьяные мужчины напали на врачей скорой помощи

В Липецке пьяные мужчины избили медиков скорой помощи. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщили замглавы администрации региона по вопросам здравоохранения Александр Ильин и в областном УМВД.
Инцидент произошел 12 февраля. По предварительным данным, ехавшая на вызов бригада скорой помощи и легковой автомобиль не поделили дорогу, вследствие чего водитель второго транспортного средства и его пассажир накинулись на медиков. Разнять драку помогли прохожие.
Сегодня у нас произошёл бесчеловечный поступок со стороны мужчин, которые препятствовали проезду скорой медицинской помощи! Огромная благодарность, что в этой ситуации нашлись небезразличные люди, которые не прошли мимо, а оказали работникам скорой помощь.
Александр Ильин, замглавы администрации Липецкой области
В региональном управлении МВД России отметили, что обе стороны конфликта уже написали заявления в полицию. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее в Кемеровской области конфликт перерос в массовую драку.
Видео: Instagram / ilyinai48
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