В Липецке пьяные мужчины напали на врачей скорой помощи

Заявления в полицию написали обе стороны конфликта.

В Липецке пьяные мужчины избили медиков скорой помощи. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщили замглавы администрации региона по вопросам здравоохранения Александр Ильин и в областном УМВД.

Инцидент произошел 12 февраля. По предварительным данным, ехавшая на вызов бригада скорой помощи и легковой автомобиль не поделили дорогу, вследствие чего водитель второго транспортного средства и его пассажир накинулись на медиков. Разнять драку помогли прохожие.

Сегодня у нас произошёл бесчеловечный поступок со стороны мужчин, которые препятствовали проезду скорой медицинской помощи! Огромная благодарность, что в этой ситуации нашлись небезразличные люди, которые не прошли мимо, а оказали работникам скорой помощь. Александр Ильин, замглавы администрации Липецкой области

В региональном управлении МВД России отметили, что обе стороны конфликта уже написали заявления в полицию. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее в Кемеровской области конфликт перерос в массовую драку.

Видео: Instagram / ilyinai48