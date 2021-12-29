В Кемеровской области конфликт перерос в массовую драку

Все началось с того, что местная жительница попыталась взыскать алименты у мужчины, который является мужем цыганки.

В Кемеровской области произошла массовая драка. Об этом сообщили местные СМИ. Позже информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Конфликт произошел в поселке Тяжинский между цыганской диаспорой, выходцами из Азербайджана и местными жителями. По информации сетевого издания "Кузбасс.Онлайн", в начале февраля в одном из местных кафе местная жительница попыталась взыскать алименты у мужчины, который является мужем одной из цыганок. Это спровоцировало недовольство со стороны цыганской диаспоры, на женщину напали. За нее заступился азербайджанец, вступив в драку.

Информационное издание "Тайга.инфо" отмечает, на следующий день конфликт получил продолжение. В Тяжинском произошла потасовка между цыганской и азербайджанской диаспорами. Еще через несколько суток последние наказали человека, который ехал с семьей в машине, разбив ему автомобиль.

В региональном ГУ МВД РФ пришли к выводу, что конфликт произошел на бытовой почве. Правоохранители установили участников драки и задержали нападавших. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, максимальное наказание по которой составляет семь лет лишения свободы.

Ранее в Оренбурге стая бездомных собак напала на 13-летнюю девочку.

Видео: Telegram/Инцидент Кузбасс