Видео: у "Военмеха" произошла авария с участием такси

Авария перекрыла движение трамваев.

Днем в четверг, 18 марта, у Балтийского государственного технического университета "Военмех" произошла авария с участием машины такси "Ситимобил", сообщили очевидцы в соцсетях. Позже в редакцию Piter.TV попала видеозапись момента происшествия.

ДТП у "Военмеха". Как "Ситимобил" так оказался непонятно. Трамваи встали уточнил петербуржец.

На записи видно, как водитель такси выезжает на перекресток, вклиниваясь между рядами. Водитель, который ехал по трамвайным путям, по всей видимости, не заметил второго участника ДТП. От удара такси развернуло. Достоверной информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудили мужчину, спьяну угнавшего с автомойки машину и попавшего на ней в ДТП.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.TV