В Петербурге осудили мужчину, спьяну угнавшего с автомойки машину и попавшего на ней в ДТП

Горе-водитель работал на той же мойке и решил покататься на чужой иномарке.

Кировский районный суд Петербурга огласил приговор Фазлиддину Баратову, признанному виновным в неправомерном завладении транспортным средством.

Установлено, что августовским вечером прошлого года пьяный Баратов угнал с автомойки на Дачном проспекте чужой "БМВ". Будучи работником мойки, мужчина вошел в комнату персонала и взял ключи от автомобиля, решив покататься. Спустя несколько минут нетрезвой поездки, Баратов попал в ДТП, не справившись с управлением и врезавшись в ограждение после столкновения с двумя другими машинами. Авария произошла у дома №119 по Ленинскому проспекту, полиция задержала нерадивого водителя на месте. Хозяйке автомобиля оказался причинен ущерб в 1,6 млн рублей.

Баратов свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Работодатель дал своему сотруднику положительную характеристику и пояснил, что готов снова трудоустроить его на своей автомойке. Также суд учел, что Баратов полностью возместил автовладелице ущерб и та больше не имеет к нему претензий. Автоледи попросила суд не назначать ему строгое наказание, суд приговорил мужчину к семи месяцам в колонии. Баратова освободили по отбытию в связи с содержанием под стражей.

Стало известно о двух пострадавших в ДТП с трактором на Октябрьской набережной.

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