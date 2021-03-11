Стало известно о двух пострадавших в ДТП с трактором на Октябрьской набережной

Трактор перевернулся после столкновения.

В ночном ДТП с трактором на Октябрьской набережной пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел 11 марта в 00:15 у дома №40. На набережной столкнулись два автомобиля "Киа" и трактор. В результате ДТП пострадала пассажирка легкового автомобиля, женщине 42 года. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Также пострадал водитель трактора 1964-го года рождения. Он получил повреждения средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка.

Видео: vk.com/spb_today

Фото: vk.com/spb_today / Юлия Шабалова