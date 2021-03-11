В ДТП с легковушкой и трактором на Октябрьской набережной пострадала женщина

ДТП произошло перед улицей Дыбенко в сторону Володарского моста.

На Октябрьской набережной в ночь с 10 на 11 марта произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Видео с места проишествия появилось в социальных сетях.

ДТП произошло перед улицей Дыбенко в сторону Володарского моста. Там столкнулись легковушка и уборочный трактор.

Трактор после аварии перевернулся. В больницу с открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали 42-летнюю женщину.

Накануне на перекрестке Авиаконструкторов и Долгоозерной встали трамваи из-за ДТП.

Видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП