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В ДТП с легковушкой и трактором на Октябрьской набережной пострадала женщина

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ДТП произошло перед улицей Дыбенко в сторону Володарского моста.

На Октябрьской набережной в ночь с 10 на 11 марта произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Видео с места проишествия появилось в социальных сетях.

ДТП произошло перед улицей Дыбенко в сторону Володарского моста. Там столкнулись легковушка и уборочный трактор.

Трактор после аварии перевернулся. В больницу с открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали 42-летнюю женщину.

Накануне на перекрестке Авиаконструкторов и Долгоозерной встали трамваи из-за ДТП.

Видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП

 

Теги: октябрьская набережная, пострадавшие, трактор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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