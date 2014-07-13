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Видео: на перекрестке Авиаконструкторов и Долгоозерной встали трамваи из-за ДТП

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Под трамвай "подлезла" иномарка.

Ближе к вечеру в среду, 10 марта, на перекрестке проспекта Авиаконструкторов и Долгозерной улицы произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.

На пересечении Авиаконструкторов и Долгоoзерной стоят трамваи из-за подлезшего SsangYong

отметил петербуржец.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, что водитель иномарки, по всей видимости, решил повернуть, но не посмотрел, что по рельсам движется трамвай. Пострадал ли кто-то в аварии, неизвестно. 

Ранее мы писали, что стали известны подробности ограбления банка на Индустриальном проспекте.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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