Стали известны подробности ограбления банка на Индустриальном проспекте

Злоумышленник скрылся с сумкой, в которой унес больше двух миллионов рублей.

Накануне вечером, 9 марта, неизвестный мужчина во всем черном вошел в отделение банка на Индустриальном проспекте, 26/24. Угрожая сотруднице, он украл деньги и скрылся.

Позже стало известно, что грабитель вынес в сумке почти 2,6 миллиона рублей. Полиция завела уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Ранее мы писали, что неизвестный ограбил отделение банка на Индустриальном проспекте.

Видео: Piter.TV