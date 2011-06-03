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Неизвестный ограбил отделение банка на Индустриальном проспекте

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Мужчине удалось забрать некоторую сумму денег.

Около пяти часов вечера во вторник, 9 марта, в полицию поступило сообщении об ограблении банка на Индустриальном проспекте. Неизвестный вошел в банк и угрожая, предположительно гранатой, начал требовать деньги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Злоумышленнику выдали часть денег, сумма похищенного устанавливается. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция начала разыскивать грабителя. 

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как изначально мужчина показывает паспорт и о чем-то говорит с сотрудницей банка, а затем что-то достает, после чего девушка начала выдавать грабителю деньги. 

Ранее мы писали, что жительница Петербурга подозревает в поджоге своей машины управляющую компанию.

Видео: Piter.TV

Теги: ограбление, ограбление банка на индустриальном проспекте
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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