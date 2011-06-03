Неизвестный ограбил отделение банка на Индустриальном проспекте

Мужчине удалось забрать некоторую сумму денег.

Около пяти часов вечера во вторник, 9 марта, в полицию поступило сообщении об ограблении банка на Индустриальном проспекте. Неизвестный вошел в банк и угрожая, предположительно гранатой, начал требовать деньги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Злоумышленнику выдали часть денег, сумма похищенного устанавливается. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция начала разыскивать грабителя.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как изначально мужчина показывает паспорт и о чем-то говорит с сотрудницей банка, а затем что-то достает, после чего девушка начала выдавать грабителю деньги.

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Видео: Piter.TV