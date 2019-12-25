Жительница Петербурга подозревает в поджоге своей машины управляющую компанию

Ранее жильцы ЖК подозревали УК ООО "Экосити" в завышении сумм оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В ночь с 8 на 9 марта у жительницы ЖК "Английская миля" сгорел автомобиль. Петербурженка уверена, что в поджоге виновато желание жильцов дома сменить управляющую компанию на ТСЖ: многим соседям неоднократно поступали угрозы. Об этом сообщила "Фонтанка".

Местные жители подозревают УК ООО "Экосити" в завышении сумм оплаты жилищно-коммунальных услуг. Инициаторы сбора жильцов по решению вопроса начали получать угрозы по телефону. Но петербуржцы не испугались и написали коллективное письмо в полицию на основе звонков и СМС.

По словам управляющей домом Янине Хабаровой, в деле должны разобраться следственные органы, потому как, по ее данным, машина сгорела за территорией дома. Других комментариев женщина не дала.

Ранее мы писали, что во дворе на Гражданском проспекте образовался каток.

Фото: "Фонтанка"