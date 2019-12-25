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Во дворе на Гражданском проспекте образовался каток
Сегодня, 14:32
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kraratau27

Во дворе на Гражданском проспекте образовался каток

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Жители переживают за свою безопасность во время прогулок.

Жители Калининского района ругают местный ЖКС. Они жалуются на ледяные пешеходные дорожки, по которым страшно ходить. Об этом они написали в сообществе "Признавашки ДТП и ЧП". 

Граждан не устраивает и уборка снега во дворе. Как они пишут в комментариях, ЖКС работает плохо.

По информации автора поста в социальной сети, запрос на уборку проспекта управляющая компания игнорирует. Люди ждут уборку дорожки уже два дня. Комментаторы шутят, что администрация района готовит граждан в конькобежцы либо тренирует вестибулярный аппарат жителей двора.

Ранее в Piter.tv сообщили, что на уборку снега сегодня вышли более 6000 тысяч дворников в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП И ЧП Санкт-Петербург

Теги: гололедица, гражданский проспект, жкх, наледь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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