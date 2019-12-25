Во дворе на Гражданском проспекте образовался каток

Жители переживают за свою безопасность во время прогулок.

Жители Калининского района ругают местный ЖКС. Они жалуются на ледяные пешеходные дорожки, по которым страшно ходить. Об этом они написали в сообществе "Признавашки ДТП и ЧП".

Граждан не устраивает и уборка снега во дворе. Как они пишут в комментариях, ЖКС работает плохо.

По информации автора поста в социальной сети, запрос на уборку проспекта управляющая компания игнорирует. Люди ждут уборку дорожки уже два дня. Комментаторы шутят, что администрация района готовит граждан в конькобежцы либо тренирует вестибулярный аппарат жителей двора.

Ранее в Piter.tv сообщили, что на уборку снега сегодня вышли более 6000 тысяч дворников в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП И ЧП Санкт-Петербург