Сегодня выгоняют зиму 6112 дворников

К уборке города привлечено более 500 единиц специальной техники.

В связи со снегопадом службы жилищно-коммунального хозяйства работают оперативнее обычного. В первую очередь убирают снег у парадных домов и подъездов к контейнерным площадкам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга 7 марта.

На борьбу со снегом вышли более 6000 дворников. Используется 506 единиц уборочной техники и 643 средства малой механизации. Дороги посыпают противогололедными материалами.

Пожаловаться на плохую уборку дворов можно по телефону горячей линии Жилищного комитета.

Ранее Piter.tv стало известно, что весну в Петербурге не стоит ждать раньше апреля.

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