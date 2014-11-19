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Сегодня выгоняют зиму 6112 дворников
Сегодня, 11:56
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kraratau27

Сегодня выгоняют зиму 6112 дворников

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К уборке города привлечено более 500 единиц специальной техники.

В связи со снегопадом службы жилищно-коммунального хозяйства работают оперативнее обычного. В первую очередь убирают снег у парадных домов и подъездов к контейнерным площадкам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга 7 марта.

На борьбу со снегом вышли более 6000 дворников. Используется 506 единиц уборочной техники и 643 средства малой механизации. Дороги посыпают противогололедными материалами.

Пожаловаться на плохую уборку дворов можно по телефону горячей линии Жилищного комитета.

Ранее Piter.tv стало известно, что весну в Петербурге не стоит ждать раньше апреля.

Фото: pixabay

Теги: жилищный комитет, жкх, снег, соль в петербурге, уборка петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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